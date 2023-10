Duas apostas da região metropolitana de Curitiba ficaram no quase, a apenas uma dezena de distância da Mega Sena 2648 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (24). Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, mas uma aposta de Pinhais e outra de São José dos Pinhais ganharam prêmio com a quina da Mega Sena, quando o apostador acerta cinco dos seis números sorteados. O prêmio estava acumulado em R$ 52 milhões.

Resultado Mega Sena 2648 milionária: 20, 44, 45, 46, 56 e 59

As duas apostas do Paraná que ganharam prêmio na quina da Mega Sena eram simples, de seis números. Cada uma delas faturou o prêmio de R$ 90,5 mil. A aposta de Pinhais foi feita na Mega Prêmio Loterias e a de São José dos Pinhais foi por canal eletrônico da Caixa. Veja abaixo o detalhamento.

>> Mega-Sena: inteligência artificial diz como aumentar chances de ficar milionário

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio PINHAIS/PR MEGA PREMIO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$90.552,96 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$90.552,96

O próximo sorteio da Mega Sena ocorre nesta quinta-feira (26) e o prêmio acumulado é de R$ 60 mil. Nada mal, hein??

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….