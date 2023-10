Temporal muda cartão postal de Curitiba; Parque Barigui está debaixo d’água

Veja as fotos

Assim como outros parques de Curitiba, o Barigui foi projetado para ajudar a evitar enchentes ao longo do leito do rio que leva o mesmo nome. Neste domingo (29), após as fortes chuvas que castigaram a região da capital paranaense, o cenário num dos principais cartões postais da cidade era assustador, tamanho o volume de água acumulado.

+ Leia mais: Árvore de Natal tem dia certo para montar; veja quando

O repórter fotográfico Atila Alberti esteve no local perto da hora do almoço e fez os registros que você confere na galeria a seguir.

Parque Barigui está alagado por causa das fortes chuvas que caíram em Curitiba. Foto: Atila Alberti

Em Curitiba a Defesa Civil teve muito trabalho para realizar os atendimentos nas últimas 24 horas. Choveu aproximadamente 100mm, causando muito estrago em toda a cidade, deixando bairros sem luz em alguns momentos, e também sem água.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….