A Sanepar informa que, devido à falta de energia elétrica na madrugada deste domingo (29), nos Reservatórios São Francisco e Batel, em Curitiba, o abastecimento está comprometido nos bairros Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Água Verde, Seminário e Vila Izabel. Além disso, falha em equipamentos deixam os bairros Mercês, Abranches, Pilarzinho, Bom Retiro, São Lourenço, Vista Alegre e Cascatinha com prejuízos no abastecimento.

A previsão é a de que o abastecimento seja retomado por volta das 15 horas, com normalização do abastecimento prevista para as 20 horas, de forma gradativa, no primeiro lote de bairros. O segundo deve ter abastecimento normalizado até as 15h.

Em situações como esta, segundo a Sanepar, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Não desperdice!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Recomenda-se que tenha em mãos o número da matrícula. Para consultar esta e outras informações, acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

