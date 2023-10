Estragos da chuva em Curitiba: erosão, destelhamentos e quedas de árvore

A chuva forte que atingiu Curitiba provocou estragos em vários bairros neste sábado (28). As rajadas de vento, que chegaram a 48 km/h, e precipitação acumulada de 26 mm até às 18 horas, foi suficiente para destelhar casas, gerar quedas de árvore, deixar um imóvel em risco de desabamento e provocar erosão.

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil de Curitiba neste sábado, às 18 horas, foram registradas ocorrências de fornecimento de lona no bairro Uberaba, um caso de risco de desabamento em Santa Felicidade, uma ocorrência de erosão no Bairro Alto e queda de telhas em via no Uberaba.

LEIA TAMBÉM:

>> Restaurante de Curitiba é eleito o melhor restaurante a quilo do Brasil

>> Batida violenta na Linha Verde, em Curitiba, arranca motor de carro

Houve também sete solicitações de quedas de árvore ou de galhos para atendimento emergencial nos seguintes locais:

Rua Conselheiro Dantas – Prado Velho;

Rua Ângelo Massignan – São Braz;

Rua Deputado Joaquim José Pedrosa – Cabral;

Rua João Gava – Abranches;

Rua José Valla – São Braz;

Avenida Fredolin Wolf – Santa Felicidade.

A Prefeitura Municipal de Curitiba, juntamente com as equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais, permanecem em atenção a possíveis ocorrências que venham a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….