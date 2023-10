Restaurante de Curitiba é eleito o melhor restaurante a quilo do Brasil

O concurso O Quilo é Nosso tem o vencedor deste ano definido. O restaurante Kurytyba, localizado na capital paranaense, foi escolhido como o melhor estabelecimento a quilo do Brasil em 2023. Com o prato Baião de Dois Paranaense, do chef Alessandro Picoli, o Kurytyba leva novamente o título para a região sul do Brasil, o que não acontecia desde 2020, com a vitória do restaurante Tomilho.

O evento, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com apoio do Mundo Mesa e patrocínio da Coca-Cola Brasil e Pluxee, foi criado para valorizar um modelo de negócio tipicamente brasileiro, e assim, escolher o melhor restaurante a quilo no país.

+ Rango Barateza: Almoço completo a partir de R$ 10,50 no Centro de Curitiba; vale a pena!

A segunda colocação ficou com o Sadoche Grill, do Rio Grande do Norte, com o prato Meca Potiguar. Completando o pódio do O Quilo é Nosso 2023, em terceiro lugar ficou o Original Restaurante, localizado em Cuiabá (Mato Grosso), que apresentou o prato Arroz Original.

Os pratos foram preparados pelos chefs nas instalações da Faculdade Anhembi Morumbi, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Abrasel. A disputa ocorreu na última quarta-feira (25), e o anúncio do vencedor do concurso aconteceu na tarde desta quinta (26) durante o evento Mesa SP.

+ Leia mais: Gessinger volta a Curitiba e toca no Teatro Guaíra pela 1ª vez em 18 anos

“O Brasil é um país imenso e muito diverso. Um concurso como esse faz com que a gente consiga conhecer mais coisas e entender outras dinâmicas. E o desafio de servir comida à quilo é bravíssimo. São todos campeões”, disse Edrey Momo, empresário da 1900 Pizzaria e Tasca da Esquina, um dos jurados do evento.

A premiação

Ao apresentar a premiação, o diretor editorial da revista Prazeres da Mesa, Ricardo Castilho, ressaltou que o segmento de comida à quilo democratiza de forma autêntica a gastronomia brasileira.

Seguindo o raciocínio de Castilho, em seu discurso durante a premiação do grande vencedor nacional do O Quilo é Nosso, o presidente do Conselho de Administração da Abrasel, Paulo Nonaka enalteceu os finalistas.

“O concurso veio para dar os holofotes a um modelo de negócio 100% brasileiro. Os restaurantes a quilo têm o papel essencial de alimentar os trabalhadores de todo o país. É um orgulho para a Abrasel ajudar a valorizá-los e ver que o evento está cada vez mais prestigiado pelos restaurantes de todo o Brasil. Ser campeão é ganhar um respaldo imenso”.

+ Viu essa? Curitiba recebe Tattoo Stars, a “maior convenção de tatuagens do sul do mundo”

O chef e proprietário do restaurante vencedor, Alessandro Picoli, disse ter formulado a receita do prato campeão cerca de quatro meses antes do início do concurso, com o intuito de participar do concurso. “Usamos o pinhão, ingrediente típico da nossa região, e juntamos com um prato nordestino para representar uma união. Em um momento com tantos conflitos pelo mundo, foi esta a mensagem que tentamos passar”, revelou.

“Quando vencemos a fase estadual, sempre fica aquele gostinho de que podemos ir além. Existia uma expectativa, mas não imaginava que seríamos o vencedor. Estamos todos muito felizes”, completou o chef Alessandro Picoli.

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….