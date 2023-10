Curitiba vai receber entre os dias 24 e 26 de novembro, Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui, a primeira edição da Tattoo Stars. Segundo os organizadores será uma experiência única que vai reunir os maiores profissionais de tatuagem do Brasil, referências em suas modalidades. em palestras, workshops e estandes. Será uma oportunidade de fortalecer o networking e conhecer as principais novidades do setor.

Para o grande público a convenção está preparando atrações que atendem todas as idades, área kids, games, pista de skate, entre outras atrações. Haverá um espaço gastronômico para toda a família, com praça de alimentação e food trucks. Além disso, a música estará presente no evento com o bom e velho rock n´roll. com a Kiss Cover e outras bandas.

“Este evento é a realização de um sonho com o desejo de unir nossos corações, almas e agulhas para presentear Curitiba com uma experiência ampla, cultural, mostrar que o universo da tatuagem é pra todo mundo e de todas as idades, reunir profissionais, amantes e entusiastas em um só lugar”, afirma Danylo Stefan, idealizador do evento e mestre do realismo preto e cinza.

E pra quem quiser eternizar a Tattoo Stars na pele vai poder participar do Flash Day Tattoo e sair do evento com muito estilo. Nos três dias haverá concurso para escolha das melhores tatuagens em 23 estilos. Os grandes nomes Mário Art, Tuzinho e Verani serão os jurados. Os vencedores receberão um troféu escultor Ale Amorin, artista referência em esculturas em premiações de tatuagem.

Além do concurso de tatuagem, haverá workshops com artistas renomados e premiados, como Fernando Tampa e Douglas Prudente com as técnicas de tatuagens realistas. “Teremos ainda uma palestra educativa O Body Piercing de outra perspectiva!. É uma oportunidade para nossa cidade marcar mais esta bandeira na realização de grandes eventos, fomentar negócios, cultura, conectar o público com esse mercado influente, e é claro celebrar a arte na pele!” explica Jussara Almeida, proprietária da Verus Live Marketing, realizadora do evento.

Os Ingressos podem ser adquiridos via Disk Ingressos neste link ou diretamente na bilheteria do evento, por preços que variam de R$ 20,00 (ingresso social com doação de 1 quilo de alimento não perecível) a R$ 130,00 (passaporte 3 dias).

Para maiores informações (41) 99767-6767.

