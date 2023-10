A quadra da incerteza ao estacionar. Rua Alberto Bolliger, Juvevê, trecho importante da região norte de Curitiba, ponto da feirinha do Alto da Glória aos sábados, uma verdadeira reunião da família curitibana. Só que motoristas e comerciantes denunciaram que a sinalização de trânsito está equivocada em um trecho, ou seja, estacionar o carro em lugar regulamentado não é garantia de tranquilidade para o bolso. É multa na certa?

São várias irregularidades de trânsito neste bairro de Curitiba, mais precisamente próximo ao centro comercial do Alto da Glória. O que esta chamando muito a atenção de pessoas que frequentam o local são as placas de trânsito que deixam o motorista confuso.

Em frente à loja Bumerang Brinquedos é permitido estacionar pelo período de duas horas, conforme consta na placa de sinalização colocada no lado esquerdo da via sentido bairro. Esta placa informa ainda que é proibido o estacionamento de motos. Até aí tudo perfeito, conforme manda o figurino do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, elaborado em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.

O problema é que existe uma outra placa de sinalização pouquíssimos metros depois que libera o estacionamento para motos, mas sem a devida pintura da faixa delimitando qual é a área destinada ao estacionamento de motos, fazendo com que muitos motoristas parem próximo, ficando sujeitos às multas de trânsito.

“Não tem nada identificado e o engraçado é que eles colocaram as placas no Dia das Crianças do ano passado. Clientes levaram multa e ficaram na bronca com a loja”, disse a gerente comercial Ágatha Furmam.

Veja abaixo algumas imagens da confusão na sinalização:

Outra situação que ocorre na Alberto Bolliger, é quanto a uma guia rebaixada que tem uma faixa de estacionamento regulamentado em parte da guia, que com um carro estacionado, vai reduzir o espaço de deslocamento para um cadeirante ou mesmo o pedestre que ali vai atravessar a rua, podendo provocar um acidente sério.

E aí, prefeitura??

Em nota, a prefeitura informou que irá efetuar nos próximos dias a regularização com serviço de pintura.

“A Superintendência de Trânsito (Setran) informa que nos próximos dias realizará a pintura para delimitar as vagas do Estacionamento Regulamentado (EstaR) na Rua Alberto Bolliger, no Juvevê. Quanto à guia rebaixada, a superintendência esclarece que o limite do estacionamento está devidamente demarcado pela faixa branca, e o espaço para a travessia na passagem de nível é adequado”, disse a prefeitura em nota enviada à Tribuna do Paraná.

