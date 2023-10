Ruas mudam de sentido para novo binário em Curitiba, a partir desta terça

A partir das 11 horas desta terça-feira (24), um novo binário vai alterar o trânsito em Curitiba. Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), a mudança garante a melhoria da fluidez e da ligação viária na região.

O novo binário envolve as ruas José Zaleski e Odair Pazello, no bairro Capão Raso. Para que a alteração possa ser feita, cinco ruas da região terão sentido de circulação modificado.

Com a alteração, a Rua Ten. Miguel Afonso Ribeiro Cubas passa a ter sentido único de circulação da Pedro Krasinski para a Avenida Winston Churchill. A Rua José Zaleski terá circulação da Winston Churchill para a Isolde Torquato Tilio. Já a Rua Odair Pazello ficará com sentido único de circulação da Laudelino Ferreira Lopes para a Winston Churchill.

As alterações também serão feitas na Rua Santa Regina, que passa a ter sentido único de circulação da Winston Churchill para a Francisco Raitani, e na Rua Madre Ursula Ledochowska, que terá circulação da Santa Regina para a Santa Mônica.

Alterações no trânsito de Curitiba

Além da mudança de sentido nas cinco ruas, haverá também alteração na preferência de tráfego de duas delas. A Rua Odair Pazello passa a ter preferência em relação às ruas Atilio Brunetti e Fátima Bark. Já a Rua Isolde Torquato Tilio terá preferência de tráfego em relação à José Zaleski.

Agentes de trânsito estarão orientando os motoristas na região. Em caso de chuva intensa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

De acordo com a prefeitura, intervenções no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

