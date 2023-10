O segundo parque mais antigo de Curitiba, o Parque do Barreirinha, passou por uma revitalização e a obra foi entregue neste fim de semana para o povo de Curitiba. O local ganhou asfalto novo, além de iluminação em led, entregue no começo do ano.

“O parque está como eu gosto, cheio de gente, cheio de famílias, cheio de vida! Viva Curitiba cheia de vida” comemorou o prefeito Rafael Greca na entrega das obras. O parque do Barreirinha foi inaugurado pelo então prefeito Jaime Lerner, em 1972. O primeiro parque de Curitiba é o Passeio Público, de 1886, ou seja, implantado 86 anos antes da inauguração do Parque Municipal Barreirinha.

O que foi feito no Parque Barreirinha?

O arruamento interno do parque recebeu asfalto novo ao longo de 1.300 metros. A revitalização abrangeu a área do estacionamento, na entrada da área de preservação, e foi o segundo investimento realizado neste ano no parque. Em janeiro o local recebeu melhorias e modernização no sistema de iluminação, com instalação de equipamentos em tecnologia LED.

+Leia mais! Obras do viaduto do Alto Boqueirão entram na etapa final em Curitiba; Vai acabar quando?

O que tem pra fazer no Parque Barreirinha?

O Parque Barreirinha apresenta a maior representatividade da fauna e flora da cidade. É também o local onde está uma das nascentes do Rio Bacacheri, que faz parte da Bacia Atuba. A área de 275.380 metros quadrados fica na Avenida Anita Garibaldi, 6.100, no bairro Barreirinha, bem perto do Horto Municipal Barreirinha.

No Parque também funciona o Instituto Shogun, que em parceria com a Prefeitura, oferece aulas de muay thai para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O Parque Barreirinha é frequentemente usado pelo Grupo de Atividades Físicas dos Idosos das Unidades de Saúde Barreirinha, Santa Efigênia e Abaeté. São aproximadamente 100 idosos que aproveitam o local para atividades programadas ou em datas comemorativas.

O estacionamento do parque é reservado ao programa Nossa Feira, todas as quartas, das 15h às 20h.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….