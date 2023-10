A obra de reforço estrutural do viaduto do Alto Boqueirão, que liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha sobre a linha férrea, em Curitiba, entrou na etapa final. Na sexta-feira (20), equipes trabalharam na concretagem da laje principal da estrutura que, após apresentar anomalias causadas pela ação do tempo, recebeu melhorias para aumentar a vida útil do local e permitir a passagem de veículos leves. O viaduto bloqueado afeta vida de milhares de pessoas que não conseguem se deslocar rapidamente pelo bairro.

O trabalho está sendo realizado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Cerca de 80 m³ de concreto foram lançados ao longo dos 42 metros de extensão do viaduto. Nas próximas semanas, enquanto acontece o período de cura do concreto aplicado no tabuleiro superior, os serviços serão de implantação de calçada na lateral da pista de rolamento e preparação para a pavimentação nas cabeceiras do viaduto.

Foto: Hully Paiva/SMCS

Outra etapa acontecerá sob a base inferior do viaduto, onde as equipes farão a recuperação da estrutura, com a restauração dos pilares de sustentação. Os próximos passos serão a implantação das defensas metálicas.

Com o término das obras, previsto para o fim de novembro, o viaduto será liberado para a passagem de carros e caminhonetes, com no máximo duas toneladas de peso por veículo.

Faixa "comemorava" a triste data de enrolação da obra em Curitiba.

Novo viaduto em Curitiba

Paralelamente às obras de reforço da estrutura atual, um projeto de um novo viaduto já está em desenvolvimento pela equipe do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Com a construção futura do novo viaduto com capacidade para o trânsito pesado, a estrutura atual em reforma será incorporada ao sistema viário como uma passarela de uso diverso para a comunidade.

