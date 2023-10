A Sanepar informa que na terça-feira (24) fará uma obra de interligação de redes no sistema de abastecimento de água de Curitiba, o que pode provocar a falta de água em alguns bairros da capital e região metropolitana.

LEIA MAIS – Chuvas no Paraná: atingidos vão pagar R$ 1 na fatura de água, diz Ratinho Junior

O trabalho vai começar cedo, será realizado a partir das 5h de terça-feira. A normalização do fornecimento de água está prevista para ocorrer no fim da noite de terça.

VIU ESSA? Mega-Sena 2647 milionária premia bolão de Curitiba; confira o resultado

Os municípios e bairros afetados são:

Araucária

Campo Redondo, Palmital, Botiatuva, Cachoeira, Centro, Iguaçu, Boqueirão, Capela Velha, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, Dona Victoria, Jardim Plinio, Barigui, Thomaz Coelho, Tindiquera, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e Jardim Atenas

Curitiba

Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial de Curitiba, Fazendinha, Mossunguê, Riviera, São Braz, Orleans, São Miguel, Santa Felicidade, Butiatuvinha e Lamenha Pequena

Campo Largo

Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Vila Torres 1 e Vila Rebouças

Campo Magro

Boa Vista

A Sanepar orienta que em situações como esta, a água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da companhia.

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!