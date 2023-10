Durante visita ao município de União da Vitória, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou no sábado (21), algumas medidas voltadas para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o estado. As ações envolvem desconto na tarifa de água, suspensão do corte do abastecimento, doação de alimentos e crédito para reconstrução das cidades.

Entre as medidas adotadas pela Sanepar estão a suspensão do corte de água para residências e comércios afetados pela chuva e que estejam cadastrados pela Defesa Civil; a redução do valor de pagamento da tarifa de água, com o valor simbólico de R$ 1 nos próximos dois meses para as famílias afetadas; fornecimento de água envasada potável para atendimento à população; além do auxílio na limpeza de vias públicas com caminhão hidrojato. O objetivo é minimizar as perdas das comunidades atingidas pela enchente.

Outras medidas

O governo também está estudando, junto à Secretaria da Fazenda, o adiamento do pagamento de ICMS por parte das empresas afetadas pelas enchentes, e também com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) para analisar as possibilidades de parcerias para construção de moradias.

Ratinho Junior também afirmou que será criado um Grupo de Trabalho junto a diversos órgãos estaduais e prefeitura para verificar quais medidas podem ser adotadas no futuro para evitar o problema.

O morador que precisa do auxílio dos governos estadual e municipal deve fazer um cadastro na prefeitura e, depois, se dirigir aos pontos de atendimento onde são distribuídas cestas básicas, roupas, fraldas, leite e outros itens.

As medidas anunciadas neste sábado se somam ao pacote anunciado na última semana, como o envio de cestas básicas e hortifrutigranjeiros da Ceasa Paraná, recursos de até R$ 30 milhões para reconstrução de estradas rurais, disponibilização de R$ 1,6 milhão para auxílio às famílias afetadas, oferta de empréstimos com taxa fixa abaixo do mercado e subsidiada pelo estado, além de carência de até três anos para micro, pequenos e médios empresários prejudicados.

Enchentes no Paraná

De acordo com dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), já choveu em União da Vitória 445,4 mm desde o início de outubro, mais que o dobro da média histórica para o mês, de cerca de 217,6 mm.

Apesar da trégua da chuva no fim de semana, a previsão é que volte a chover nos próximos dias, sobretudo a partir de terça-feira (24). Até o fim do mês está previsto um acumulado que pode chegar a 100 mm nesta região.

Mais de 90 cidades atingidas

O último boletim da Defesa Civil, divulgado às 12 horas de sábado (21), indica que 2.148 pessoas estão desalojadas e 710 desabrigadas. A cidade conta com 21 abrigos, distribuídos em escolas estaduais e municipais, ginásios, centro comunitário e pavilhão de igrejas. Ao todo, 5 mil residências foram danificadas.

Em todo o Paraná, 90 cidades foram atingidas, mais de 118 mil pessoas afetadas e 11,8 mil casas danificadas.

