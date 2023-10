Nunca choveu tanto em Curitiba! Acumulado atinge marca histórica

As intensas chuvas dos últimos dias em Curitiba fez superar o valor histórico mensal de outubro, de acordo com os dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Até o momento, a precipitação acumulada neste mês na capital paranaense é de 280 mm. A média para o mês é de 152 mm. Ou seja, em apenas 12 dias choveu o dobro do esperado para todo o mês de outubro.

A precipitação máxima acumulada para o mês até o ano de 2022 era de 256 mm, registro recorde ocorrido em 2018. Agora, é necessário aguardar até o final do mês de outubro para registrar e confirmar a nova marca que será considerada recorde para Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Nível do Rio Iguaçu continua subindo: enchente já deixa 340 desalojados

>> Bloqueio emergencial: BR-376 será fechada nos dois sentidos pela PRF

Temporal da última madrugada

A madrugada desta quinta-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, foi marcada por muitos raios e trovões que vieram seguidos de uma chuva forte. Segundo o Simepar, Curitiba registrou rajadas de vento de 21 km/h e um volume de chuva de 25,5 milímetros na Estação Meteorológica de Defesa Civil de Curitiba, localizada no bairro Boa Vista.

A forte chuva durante a madrugada desta quinta-feira em Curitiba gerou a queda de galhos de árvores no Centro e no Uberaba. Segundo boletim da prefeitura de Curitiba não há registros de alagamentos ou desalojados e desabrigados.

Você já viu essas??

Barbaridade! Casa história de Dalton Trevisan será demolida em Curitiba?? Inusitado! Horta em avenida caótica de Curitiba chama atenção! Tem de tudo lá! Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!