Bloqueio emergencial: BR-376 será fechada nos dois sentidos pela PRF

De modo a manter condições seguras de tráfego aos usuários da BR-376 na região de Guaratuba/PR, a Arteris Litoral Sul decidiu, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), bloquear de forma preventiva nesta quinta-feira (12) a rodovia na altura do km 668+800, visto o cenário de acumulado de chuva das últimas horas.

A retenção dos veículos ocorre a partir das 16 horas, no sentido sul no km 633, na Praça de São José dos Pinhais, km 645, no retorno em desnível do km 648, e sentido norte na praça de pedágio de Garuva, km 01, km 06 e no km 671.

LEIA TAMBÉM:

>> Árvore gigante cai com temporal e bloqueia faixas de importante rua de Curitiba

>> Raio atinge sobrado em Curitiba e provoca incêndio; Bombeiros evitam o pior

Há opções de retorno no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul/PR, no km 633, e no km 1 da BR-101, em Garuva/SC. A reabertura do trecho só será realizada após melhora das condições climáticas, o que não ocorrerá até, pelo menos, a manhã desta sexta-feira.

A concessionária mantém o acompanhamento constante do volume das chuvas na região para, em parceria com a PRF, decidir sobre a reabertura da rodovia, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376/PR.

A orientação é para que os motoristas planejem seu deslocamento e busquem informações atualizadas a partir das 8h sobre as condições de tráfego no local, bem como possibilidade de liberação e rotas alternativas na região, no perfil oficial da concessionária no X (Twitter) (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.

Você já viu essas??

Barbaridade! Casa história de Dalton Trevisan será demolida em Curitiba?? Inusitado! Horta em avenida caótica de Curitiba chama atenção! Tem de tudo lá! Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!