Uma árvore gigante caiu e interditou por algumas horas as quatro faixas da Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no final da manhã desta quinta-feira (12). A árvore despencou logo no início da rua, após o cruzamento com a Rua General Mário Tourinho, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. Por volta das 12h40 o local já havia sido limpo por equipes da prefeitura e o trânsito foi liberado.

A queda da árvore é consequência do temporal desta madrugada e da chuva constante que atinge Curitiba após a chegada de uma frente fria. Por sorte ninguém ficou ferido.

Motoristas na contramão!

Como a árvore bloqueou as quatro faixas da via, o trânsito ficou caótico na própria Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza como nas imediações. Ninguém conseguia passar por nenhuma das quatro pistas de rolagem e muitos motoristas estavam voltando pela contramão da via na tentativa de tentar seguir viagem por outro caminho. Outros se arriscavam ao subir com o carro na calçada para seguir pela via.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Reprodução/RPC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Barbaridade! Casa história de Dalton Trevisan será demolida em Curitiba?? Inusitado! Horta em avenida caótica de Curitiba chama atenção! Tem de tudo lá! Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!