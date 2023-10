A madrugada desta quinta-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, foi marcada por muitos raios e trovões que vieram seguidos de uma chuva forte. Segundo o Simepar, Curitiba registrou rajadas de vento de 21 km/h e um volume de chuva de 25,5 milímetros na Estação Meteorológica de Defesa Civil de Curitiba, localizada no bairro Boa Vista. Lembrando que Curitiba segue em alerta laranja de temporal, segundo o Inmet.

A forte chuva durante a madrugada desta quinta-feira em Curitiba gerou a queda de galhos de árvores no Centro e no Uberaba. Segundo boletim da prefeitura de Curitiba não há registros de alagamento nem de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

“No decorrer da madrugada o avanço de uma frente fria manteve o tempo instável entre as regiões da metade sul do estado. Pancadas de chuvas acompanhadas de muitas descargas elétricas e rajadas de ventos moderadas a fortes foram registradas entre o centro-sul, sul e leste do estado”, explicou o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Veja abaixo a lista dos bairros com mais registro de chuva acumulada nas últimas 24h, segundo o boletim das 8h da prefeitura de Curitiba

Córrego Bigorrilho: 19 mm

Bairro Novo: 22 mm

Boa Vista: 25 mm

Boqueirão: 18 mm

CIC: 24 mm

Cajuru: 23 mm

Matriz: 22 mm

Pinheirinho: 24 mm

Portão: 21 mm

Santa Felicidade: 22 mm

Tatuquara: 22 mm

Previsão do tempo para Curitiba tem mais chuva!

De acordo com o Simepar a previsão de chuva para esta quinta-feira em Curitiba é de até 71 milímetros. Pode chover ainda mais ao longo do dia, principalmente entre tarde e noite. Deve chover ainda na sexta-feira. Já no sábado e domingo a previsão indica tempo nublado, com temperatura entre os 11º e 18ºC.

Vídeo mostra chuvarada no Atuba, divisa entre Curitiba e Colombo no final da manhã desta quinta-feira:

