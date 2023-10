Os motoristas que pegarem as estradas do Paraná durante esse feriado prolongado, que começa nesta quinta-feira (12) com a celebração de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças e se estende até domingo (15), podem enfrentar um congestionamento maior por conta de algumas restrições nas rodovias.

Devido às fortes chuvas que atingiram o Estado na semana passada e provocaram deslizamento de algumas estradas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que alguns bloqueios continuam e outros poderão ser realizados, caso ocorram novas precipitações.

LEIA TAMBÉM:

>> Avenida caótica de Curitiba tem horta com alface, tomate e até pepino; conheça a ‘agricultora’ urbana

>> Varal improvisado de moradores de rua chama atenção em Curitiba

Na BR-277, na Serra do Mar, no caminho para o Litoral, a rodovia está livre, mas o DNIT está realizando monitoramentos para verificar as condições da estrada. Como a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que pode chover durante o feriadão, a rodovia pode ser interditada se existir risco de novo deslizamento.

“Neste final de semana que será um pouco mais alongado, daremos a sequência na operação que temos feito diariamente e qualquer problema que possamos ter, poderemos fechar uma das pistas ou fechamento total. Ou nada disso. Se as chuvas e o solo permanecerem estabilizados como estão nesse momento, nós deixaremos fluir o tráfego normalmente”, disse o Superintendente Regional do DNIT Paraná, Hélio Gomes da Silva Júnior.

No último sábado (07), a faixa da direita da BR-277, entre os quilômetros 39 e 42, precisou ser interditada por conta do risco de desabamento. A rodovia foi liberada na segunda-feira (09).

Chuvas bloqueiam rodovias no Paraná

Já a BR-476, entre União da Vitória e Paula Freitas, continua totalmente bloqueada. Técnicos do DNIT estão montando um projeto para contratar serviços emergenciais para recuperar o trecho. Ainda não foram divulgados prazos e nem valores estimados.

“Tivemos uma ocorrência de forte chuva na semana anterior, onde tivemos deslizamento na BR-476 e interdição total desse segmento”, relembrou Júnior. “Temos um pequeno espaço para desvio para veículos pequenos. Porém, a prioridade seria não trafegar pela BR-476 para chegar em União da Vitória”, completou.

Outro ponto com interdição é no km 460 da BR-153, entre General Carneiro e União da Vitória, próximo a Serra do Leão. De acordo com informações do DNIT, a pista segue parcialmente interditada e os técnicos estão analisados quais serviços emergenciais serão necessários.

Nesta quarta-feira (11), outro deslizamento aconteceu na BR-153, perto do quilômetro que já está bloqueado. O DNIT ainda não informou se serão necessárias novas interdições na rodovia.

Movimento das estradas do Paraná em tempo real

Quem for viajar no feriado prolongado, pode acompanhar o movimento das estradas do Paraná em tempo real pelo perfil do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) e também pela conta da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela BR-116 e BR-376. Confira:

Você já viu essas??

Barbaridade! Casa história de Dalton Trevisan será demolida em Curitiba?? Inusitado! Horta em avenida caótica de Curitiba chama atenção! Tem de tudo lá! Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!