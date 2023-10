Varal improvisado de moradores de rua chama atenção em Curitiba

Não é preciso estatística para perceber que houve um “boom” na quantidade de pessoas em situação de rua dormindo em marquises, ruas e vielas de Curitiba. Basta olhar pela janela de casa, do ônibus ou do carro. Relatos de moradores e comerciantes chegam diariamente à redação da Tribuna do Paraná, sobre os transtornos causados por muitos desses moradores, além da sensação de insegurança crescente a cada dia.

Nesta quarta-feira (11), o fotógrafo Eduardo Matisyak flagrou muitos deles na Avenida Sete de Setembro, próximo à Praça do Japão. Eles utilizaram o gradil de segurança da canaleta do biarticulado como varal, numa cena curiosa e preocupante. Vizinhos reclamam da presença dos moradores, sem questionarem o fato do porquê deles estarem ali.

Recentemente, após uma série de reportagens da Tribuna do Paraná, a Guarda Municipal e Polícia Militar anunciaram aumento do efetivo, para também aumentarem as abordagens que têm por objetivo identificar indivíduos mal intencionados entre a população de rua da capital.

