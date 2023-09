Duas semanas após a Guarda Municipal reforçar o patrulhamento na área central de Curitiba, a Polícia Militar do Paraná iniciou uma operação de reforço permanente no policiamento do Centro da capital. As medidas foram tomadas logo após a Tribuna realizar uma série de reportagens (veja links abaixo) apontando a sensação de insegurança de moradores e comerciantes.

Nesta sexta-feira (29), a Polícia Militar do Paraná, através da CORP (Companhia Operacional de Recobrimento Preventivo) deu início a uma série de ações de saturação do policiamento na região central de Curitiba, em uma iniciativa destinada a reforçar a percepção de segurança da população local e flutuante da região.

Segundo a PM, tais ações coordenadas visam a redução dos índices criminais e um aumento da tranquilidade pública na capital paranaense. As operações tiveram início pela manhã, quando viaturas da CORP foram posicionadas estrategicamente na região da Praça Tiradentes. O objetivo principal é criar uma presença policial mais marcante na área, dissuadindo atividades criminosas e proporcionando aos cidadãos um ambiente mais seguro para transitar.

Durante o patrulhamento, os policiais militares realizaram abordagens a indivíduos que estavam em atitudes suspeitas, com foco na prevenção de delitos. Com o apoio da Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Polícia de Choque da PMPR (BPCHOQUE), uma equipe localizou dois indivíduos portando certa quantidade de substância análoga ao crack. Ambos foram conduzidos à 1ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado.

O Subcomandante da CORP, tenente João Vitor Arnas, ressaltou a importância dessas ações e destacou que elas são embasadas em apontamentos objetivos e critérios técnicos. “A intensificação do policiamento na região central de Curitiba visa não apenas a repressão de atividades ilícitas, mas também a promoção da percepção de segurança pelos cidadãos e cidadãs”, comentou o oficial.

O tenente Arnas comentou ainda sobre a importância da presença policial para a comunidade. “A presença ostensiva da polícia, aliada a ações de prevenção, é fundamental para reduzir a criminalidade e proporcionar tranquilidade à população”, afirmou o Subcomandante da CORP.

Segundo a PM, as ações desta sexta, fazem parte de uma estratégia mais ampla de combate à criminalidade e de ampliação do acesso ao serviço prestado pela força policial, por parte da população. A companhia continuará a realizar operações similares, nas próximas semanas.

