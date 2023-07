Um patrimônio histórico de Curitiba foi furtado no Centro há uma semana. Uma placa de bronze de 1984, em homenagem a Jesus Alvares Terzado, fundador da tradicional Confeitaria das Famílias, foi parar nas mãos de um homem que teve tempo para retirar a peça e ir embora. Tudo foi flagrado em vídeo, que você pode conferir logo abaixo.

A situação caótica de insegurança do Centro de Curitiba não é de agora. Já vem de algum tempo e os comerciantes – bem como o próprio morador de Curitiba – tem receio de permanecer em um ponto importante para a cidade como a Rua XV de Novembro.

Na madrugada de domingo para segunda (17), um homem apareceu em câmeras de segurança discutindo com a Guarda Municipal após levantar uma tampa de bueiro. Na sequência, a viatura segue fazendo o patrulhamento, enquanto o homem reaparece segurando algo pesado em volta de um cobertor.

Já na luz do dia, Ederson Adancheski, gerente da Confeitaria das Famílias chegou para trabalhar como faz há 26 anos. Para sua surpresa, a placa de bronze tinha sido retirada.

“Não tem nada na Rua XV na madrugada, estava um frio danado e ninguém viu. Ele tirou a pedra, encostou na porta de aço, tirou o bronze que estava chumbado. A pedra é pesada, tem 1,5 de altura. Estava há 39 anos aqui e tem o valor histórico, o tem preço é incalculável”, disse Ederson.

Placa ficava fixada em uma peça de granito. Foto: Arquivo Pessoal/Tribuna do Paraná.

O gerente em entrevista para a Tribuna do Paraná, Ederson relatou que providenciou uma nova placa, mas nada de usar bronze nesta nova. “Temos que nos precaver, demora uns 20 dias úteis com os mesmos dizeres, mas vai ser de granito. O Centro está terrível, temos que lavar todo dia a frente da loja, pois isso aqui virou um banheiro público. Quando estamos atendendo, entram os moradores em situação de rua na loja pedindo dinheiro, xingam, se jogam no chão. É o dia inteiro na XV, os assaltos e brigas”, lamentou o gerente.

Na placa de bronze, os dizeres eram: “Confeitaria das Famílias ao seu Fundador e idealizador Jesus Alvarez Terzado, homenagem de seus amigos e do povo da cidde, o que fez…sempre foi o melhor. Curitiba, 20 de outubro de 1945. Restaurada Curitiba, 29 de março de 1984, Prefeito de Curitiba Mauricio Fruet”.

Placa que foi furtada em Curitiba; Foto: Arquivo Pessoal.

E aí, Guarda Municipal?

A Tribuna do Paraná procurou a Guarda Municipal (GM) nesta segunda-feira (24), e não teve resposta até a publicação da reportagem.

