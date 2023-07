O carro dos Caça-Fantasmas está à venda em Curitiba. A Caravan 1987 é a mesma que no fim de abril ficou conhecida ao ser abordada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-373, na região dos Campos Gerais. Na oportunidade, os policiais precisaram dar uma ajudinha para o veículo “pegar” no tranco.

A história da Caravan dos Caça-Fantasmas tem relação com a Rally Multimarcas, loja revendedora de carros usados, localizada no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Um dos sócios era proprietário do veículo que tem sua documentação registrada como ambulância, ou seja, dentro do carro tem maca, desfibrilador, sirene e outros utensílios necessários para auxiliar no resgate. Naturalmente, os adesivos do Caça-Fantasmas seguem bem grudados nas laterais e vidros.

O sócio negociou o veículo para uma pessoa que mora no interior do Paraná. Por lá, passou um período, e o dia que estava vindo para a capital paranaense, deu o BO que a PRF ajudou. O antigo proprietário tinha a intenção de negociá-la no mesmo local que havia comprado.

Foi feito um acerto e com toda a documentação regularizada, a Caravan retornou para a Rally Multimarcas, onde está sendo vendida por R$ 59.900, com 27 mil quilômetros rodados. Vários interessados ou mesmo curiosos foram conhecer o carro que está exposto no lado de fora da loja que fica localizada na Rua Otelo Queirolo, 315, no bairro Bigorrilho. Bora Caçar-Fantasmas por aí!!

Segundo carro Caça-Fantasmas de Curitiba

O primeiro carro dos “Caça-Fantasmas” em Curitiba pertence ao Rassan Issa Andrade. A Tribuna do Paraná contou essa história do profissional autônomo que é proprietário de um Ford Fairlane Wagon 1959, modelo que adesivado imita o Ecto-1.

Uma réplica do icônico Cadillac Ecto-1, do filme “GhostBusters” ou “Os Caça-Fantasmas”, foi arrematado em um leilão nos Estados Unidos por R$ 940 mil. A venda superou as estimativas iniciais , que estavam entre R$ 235 mil e R$ 329 mil.

Foto: Arquivo/ Alex Silveira / Tribuna do Paraná.

O Ectomóvel ou Ecto-1 é a viatura de emergência dos Caça-Fantasmas e tornou-se um símbolo da franquia . O sucesso do veículo foi tanto que a empresa Lego fabricou blocos de montar baseado no Ecto-1, que era vendido junto com os bonecos de Venkman, Stantz, Egon e Winston. A Hot Wheels também fabricou um grande número de carrinhos do Ecto-1.

O filme “Os Caça-Fantasmas” (em inglês Ghostbusters), foi sucesso de bilheteria em 1984.O longa arrecadou cerca de 291 milhões de dólares, mais do que o segundo Indiana Jones, além de 50 milhões de dólares com a peça teatral, tornando-se o segundo filme em arrecadação do ano, perdendo apenas para “Um Tira da Pesada”.

