Uma situação pra lá de curiosa ocorreu na BR-373, próximo de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná, no sábado (29). Um veículo caracterizado como sendo dos “Caça-Fantasmas”, foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para verificação de documentos e teste do bafômetro do condutor.

Segundo a PRF, o motorista apresentou a documentação da Caravan que seguia para Curitiba, onde seria entregue ao novo dono. No exame etílico, não foi apontado consumo de bebida alcoólica. Mas ao ser liberado pelo agente rodoviário, o carro não pegou.

Para voltar a rodar, o policial precisou dar um “empurrãozinho” para que o “Caça-Fantasmas” voltasse a pegar. Seria um fantasma que não ficou contente com a abordagem? A situação causou um buzinaço na estrada, feito pelos outros motoristas que presenciaram a ação.

Caça-Fantasmas em Curitiba

O primeiro carro dos “Caça-Fantasmas” em Curitiba pertence ao Rassan Issa Andrade. A Tribuna do Paraná contou essa história do profissional autônomo que é proprietário de um Ford Fairlane Wagon 1959, modelo que adesivado imita o Ecto-1.

O filme “Os Caça-Fantasmas” (em inglês Ghostbusters), foi sucesso de bilheteria em 1984.O longa arrecadou cerca de 291 milhões de dólares, mais do que o segundo Indiana Jones, além de 50 milhões de dólares com a peça teatral, tornando-se o segundo filme em arrecadação do ano, perdendo apenas para “Um Tira da Pesada”.

