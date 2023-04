Um ônibus com 28 pessoas que estava vindo do Pará, norte do Brasil, precisou utilizar a área de escape da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na noite desta terça-feira (28). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu o veículo que apresentava irregularidades, entre elas no sistema de freio. Apesar da gravidade da situação, ninguém saiu ferido.

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, o ônibus estava a 130 km/h quando entrou na área de escape, onde percorreu por 80 metros. (veja abaixo vídeo da câmera de segurança).

Segundo o motorista e proprietário do ônibus que trafegava pela faixa 2 da BR-376, foi perto do km 666 quando ele sentiu a falta dos freios. O incidente foi registrado no km 667,1 da BR-376, na pista sentido à Santa Catarina.

O veículo saiu do Pará com 23 adultos, três crianças e dois motoristas. O dispositivo de segurança entrou em vigor em 2019 e já salvou centenas de vidas. O ônibus foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por ter irregularidades e levado para a Unidade Operacional do Alto da Serra.

Decisão correta do motorista salvou ao menos 27 pessoas, entre elas três crianças. Foto: Reprodução/Arteris.

