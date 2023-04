Mais uma vez dezenas de vidas foram salvas graças à destreza do motorista e à área de escape situada no km 667 da BR-376, na região de Guaratuba, na pista sentido Santa Catarina. No início da manhã deste domingo (16), um ônibus sem freio utilizou a área de britas e 23 vidas foram salvas.

De acordo com informações da concessionária que administra o trecho, somente essa semana, 29 pessoas saíram ilesas, graças ao sistema de segurança.

O vídeo das câmeras de segurança mostra a decisão do motorista em utilizar o trecho, evitando assim um grave acidente. Assista:

🙌Mais 23 vidas foram salvas na Área de Escape do km 667 da BR-376/PR, sentido SC, na manhã deste sábado (15). O condutor do ônibus adentrou 35 metros do dispositivo, após perda dos freios.

Em apenas 6 dias, 29 vidas foram salvas pelas Áreas de Escapes de Guaratuba. @ANTT_oficial pic.twitter.com/XjAAEtZJUb — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 15, 2023

Três dias atrás, um caminhoneiro usou a área de escape e também evitou uma tragédia neste trecho famoso por graves acidentes; Assista aqui!

Trânsito tranquilo neste domingão!

Fora este episódio, o domingo é de tráfego tranquilo e sem restrições nas rodovias federais que cortam a capital. Nas BRs 101/SC, 376/PR e 116/PR, até às 14h, a circulação de veículos era considerada normal em ambos sentidos.

O km 111, da BR-116/PR, no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, teve a pista sentido São Paulo interditada, às 10h deste domingo, para a passagem de veículo com carga especial. Filas de até 3km foram registradas, mas a pista foi liberada antes das 12h e o fluxo de veículos neste momento é normal.

BR-277 sem filas

BR-277. Foto: Divulgação/DER

Na BR 277, tanto na descida para o litoral, quanto na pista contrária, os motoristas não encontram filas nem congestionamento. O tempo no litoral está nublado, com muitas nuvens, sem ocorrências de chuvas fortes. A visibilidade nas pistas é boa.

Neste sábado (15) a BR-277, no trecho que liga Curitiba ao litoral do Paraná, teve as quatro faixas liberadas com a retirada de um guindaste que trabalhava no quilometro 41 desde os deslizamentos do ano passado.

Motorista tomou a sábia decisão de usar a área de escape, evitando assim uma tragédia na descida da Serra do Mar, na BR-376. Foto: Reprodução/Arteris/Litoral Sul.

