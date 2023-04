O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) concluiu neste sábado (15) os serviços de contenção emergencial no quilômetro 41 da BR-277, no Litoral. O trecho voltou a ficar com quatro faixas de rolamento liberadas para o tráfego de veículos.

Após finalizar a fixação de tela metálica de alta resistência durante a manhã, no início da tarde foi realizada a desmobilização e retirada do guindaste, além da reorganização da sinalização provisória e barreiras de concreto New Jersey. O equipamento foi retirado e os acessos liberados. O comboio guiado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) normalizou o tráfego de veículos nas pistas a partir das 16h30.

Com isso, o DER/PR encerrou suas obras emergenciais na BR-277 na Serra do Mar, já tendo entregue a obra no km 39 no mês passado. Usuários vão encontrar bloqueio somente na altura do km 33, onde o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está providenciando obra para restaurar o pavimento, que apresentou rachaduras e fendas.

Nos próximos dias o DER/PR vai finalizar a desmobilização do canteiro de obras do km 41, atualmente ocupando somente o acostamento da rodovia.

