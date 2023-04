A pizzaria “mais democrática” de Curitiba está de casa nova, para melhor atender os clientes. A Dom Bertolin, segue no bairro Rebouças, mas agora está na Rua Desembargador Westphalen, 1369, a seis quadras da Praça Rui Barbosa. Com maior espaço físico, os fãs de pizza terão a oportunidade de apreciar a redonda mais recheada da cidade, no local e bem quentinha.

A Dom Bertolin foi a pioneira na capital paranaense em fazer fatias diferentes para uma pizza, ou seja, acabou aquela história de levar para casa um pedaço que talvez não agrade a todos da família.

Foto: Lineu Filho/Arquivo/Tribuna do Paraná

Das fatias ao delivery

A pizzaria foi inaugurada em 2016 e já comercializava em fatia como ocorre em outros estabelecimentos. Com a proximidade da UniCuritiba e estudantes ávidos por lanches rápidos e um chopinho, o empreendimento começou a engatinhar. No entanto, a entrega de uma pizza começou o alterar o rumo do projeto.

“Em uma situação, levei uma pizza e quando fui cortar, ficou pedaços da calabresa em outro sabor. Quando saí de lá, pensei em fazer a pizza em fatia. A partir daí, começamos a pensar no processo e em uma embalagem diferente para que a fatia não saísse da posição na entrega com motoboy. A minha técnica permite que eu faça individualmente sem perder a qualidade no produto”, explicou Paulo Henrique Bertolin, que administra a pizzaria ao lado da fiel Patrícia Medeiros Bertolin.

Foto: Lineu Filho/Arquivo/Tribuna do Paraná

No antigo espaço que foi ficando pequeno devido ao sucesso e à qualidade do produto, o delivery acabou virando prioridade. No entanto, agora no novo local, é possível que os clientes apreciem a pizza com mais calma, curtindo a espera do pedido ao lado da família e amigos.

“Quase triplicamos de espaço interno. São mais espaços para sentar, e como as pessoas estão querendo sair mais de casa, estamos abertos de segunda à sábado até às 23 horas. O delivery segue ativo, usamos ingredientes de primeira e todos irão ficar satisfeitos”, avisou Patrícia.

E quanto custa?

A cobrança por fatia altera conforme o ingrediente, como em qualquer lugar, com variações entre tradicional, clássicas, especiais, doces e doces especiais. A vantagem que uma pizza de oito sabores diferentes se transforma em uma BIG com mais recheio. Cada fatia tem um preço, mas se pedir uma pizza inteira, o valor reduz.

Uma tradicional, com duas fatias cada de calabresa e marguerita, com uma de muçarela, bacon, milho e presunto vai sair por R$69,90. Quanto à entrega, somente é realizada no perímetro de até 10 km de distância da pizzaria.

Foto: Lineu Filho/Arquivo/Tribuna do Paraná

Serviço

Pizzaria Dom Bertolin

Endereço: Rua Desembargador Westphalen 1369, Rebouças, Curitiba Funcionamento: De segunda a sábado, das 18h30 até às 23 horas

Telefone: (41) 3779-0777 e (41) 98840-1323

Entrega: somente no perímetro de 10 km de distância da pizzaria

Site oficial: www.dombertolin.com.br

Instragram: @pizzariadombertolin

