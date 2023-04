Novo bar em Curitiba tem chope a R$ 9, pastel com carne de arraia e preço bom

Amantes de comidas diferentonas e cervejas artesanais, atenção! Descobrimos um barzinho, no Bacacheri, em Curitiba, que é um verdadeiro achado. Pastel de moqueca de arraia, hambúrguer de costela com queijo brie e geléia de figo e cerveja feita com mel de abelha do Litoral do Paraná são algumas das opções do cardápio do The Animals Pub.

Carne de arraia no pastel? “É uma carne é super difícil de encontrar”, revela Rubia de Oliveira, dona do espaço. De acordo com a empresária, esse peixe é pouco consumido no Paraná. “Ele é descartado das redes, por não ter mercado”, afirma. Para conseguir o produto, ela tem que comprar direto dos pescadores, porque nem vai para as peixarias.

Os pastéis são inspirados na cozinha baiana. A Rubia conheceu a receita em uma viagem para o nordeste brasileiro, onde a arraia é considerada uma iguaria. “Eu amei e resolvi incluir como insumo dos nossos pastéis. É uma carne forte e gordurosa, de gosto bem marcante”, explica.

Além da arraia, o menu do The Animals tem mais de 30 opções salgadas, entre porções e burguers, passando pela sofisticação do burguer de costela com queijo brie e geléia de figo, até o cardápio alemão, com joelho de porco e as salsichas típicas. “Nós temos clientes que vêm aqui todos os dias, e se eles quiserem, nunca vão repetir o mesmo prato”, afirma Rúbia.

Foto: Francielli Xavier/Especial para a Tribuna do Paraná

O carro chefe, queridinho e mais vendido é o Porco Loko. Um sanduíche de pernil marinado na cerveja, defumado na lenha de macieira, com queijo e molho de alho caseiro, “É aquele basicão bom, bonito e barato que conquista pela simplicidade”, diz Rubia. O sanduíche pequeno custa R$ 18 o grande, R$ 22.

Barzinho de bairro

O estabelecimento fica no conjunto comercial da Rua Álvaro Botelho, bem na “curva” onde a Avenida Erasto Gaertner vira mão única, sentido Centro, do ladinho da Base Aérea do Bacacheri. Um daqueles lugares onde famílias são bem-vindas, perfeito para sentar e ficar observando os aviões aterrissarem no fim de tarde e com música ao vivo para os que preferem um programa noturno.

Ela e o “namorido”, Fábio Santos, assumiram o ponto no final de 2022, reformaram e trouxeram para ele tudo o que mais gostam: boa música, cervejas artesanais, cardápio com várias influências, a preços acessíveis.

“Somos um barzinho de bairro, com comida de qualidade, boa música e ambiente familiar”, define Rubia de Oliveira, dona do espaço.

Foto: Francielli Xavier/Especial para a Tribuna do Paraná

Cerveja artesanal

O casal é cervejeiro por paixão e profissão, têm sua marca própria e fabricam a maioria das opções disponíveis nas 11 torneiras do sistema self-service (você mesmo se serve) do bar. O destaque é a American Pale Ale Melífera, que é feita com o mel produzido na chácara dos proprietários.

“É uma receita autoral que leva dry hop de Citra e Mandarina Bavária, muito leve, refrescante e aromática”, explica Rúbia. O copo de 400 ml deste rótulo custa R$ 15, mas nas torneiras têm opções a partir de R$ 9.

Além da variedade de pratos salgados e as torneiras de cervejas artesanais, o bar tem carta de vinhos, de cachaças e de drinks. Tem também 3 opções de doces, porque ninguém é de ferro!

O The Animals Pub abre de segunda a sábado, a partir das 16h30. Tem música ao vivo, a partir das 20h, nas quartas, sextas e sábados. Em dias de música, a cozinha fica aberta até as 00h.

O endereço é Rua Alvaro Botelho, 39 – Bacacheri – Instagram.

Veja que incrível