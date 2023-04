Novo restaurante em Santa Felicidade foge do “frango” e lota fim de semana

Um restaurante em Santa Felicidade, em Curitiba, localizado em uma antiga chácara, bem próxima ao centro gastronômico do bairro, está chamando a atenção. É o Maria Eugênia, que com menos de seis meses de operação, e na contramão do popular frango e polenta da região, tem reunido centenas de clientes todas as semanas. E olha que há filas para experimentar o cardápio e desfrutar do espaço.

Com 12 mil metros quadrados de área verde próxima ao Parque Barigui, o terreno conta com árvores, bosques, trilhas, jardins, decks, lounge e córrego de águas transparentes. “O cardápio foi concebido pelo Chef Ivo lopes e traz a parrilla como carro chefe tendo os cortes de angus e o porco Moura como diferencial”, conta Jean Pierre Lobo, um dos sócios do restaurante.

Este mix de comida boa, ambiente confortável e acolhedor, faz o local ser muito procurado pelas famílias. “Um dos nossos grandes diferenciais é o lugar. Um bosque muito próximo ao centro da cidade”, explica o proprietário. As crianças, inclusive, têm uma área kids com recreação aos sábados e domingos.

Foto: Divulgação

De acordo com o empresário, o restaurante foi concebido para ser sucesso, mas a procura surpreendeu. “Já aguardamos um grande movimento inicial, mas não esse sucesso tão imediato. Tivemos que correr para melhorar nossa infra estrutura de recepção e proporcionar mais conforto aos nossos clientes”, afirma.

Uma das reclamações dos clientes era em relação ao estacionamento, feito na rua. Porém, de acordo com a assessoria de imprensa, um novo espaço com 50 vagas foi aberto essa semana. O que deve melhorar o fluxo de veículos no local.

Foto: Divulgação

Cardápio

O destaque do cardápio são as carnes 100% Angus e o exótico Porco Moura. Massas frescas, risotos e frutos do mar assados na parrilla também fazem parte do menu. Os preços são variados, e é possível comer, por exemplo, Porco Moura no Bambu com chutney de abacaxi e uva por R$ 42 e cortes bovinos nobres entre R$77 (individual) e R$192 (duas pessoas).

Serviço



Restaurante Maria Eugênia Gastronomia & Natureza

Rua Capitão Antônio Pedri, 408 – Santa Felicidade.

Horários: Quarta e quinta-feira, somente jantar, das 19h às 23h30.

Sexta-feira e Sábado, almoço do meio-dia às 16h; jantar das 19h às 23h30.

Domingo somente almoço, das 12h às 17h.

Reservas (41) 99788-0080

Redes sociais: Instagram

