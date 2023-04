Encontro de Mustang em Curitiba acontece nesse fim de semana

Depois de dois anos devido à pandemia de covid-19, o encontro do Mustang Clube do Paraná vai retornar. Neste domingo (16), no mês de aniversário do Ford Mustang, a tradicional reunião está marcada para a concessionária da Ford Slaviero, no bairro Portão, em Curitiba.

Na sua 21ª edição, o evento vai realizar uma campanha solidária. Os visitantes devem contribuir com um quilo de alimentos não perecíveis para serem doados a instituições de caridade. O presidente do Mustang Clube do Paraná, Everson José Salin, explica que a ação não ocorre apenas nos encontros, mas em outras datas ao longo do ano. “No início deste ano letivo, arrecadamos material escolar, além de ações na Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Nós procuramos variar as instituições para abranger uma área maior da cidade. Assumimos um papel social de tentar ajudar sempre que possível as comunidades mais carentes”, disse Everson.

A reunião não é só direcionada aos associados do clube, mas também para toda família. Para o gerente comercial da Ford Slaviero, Rogério Novaki, a parceria com o Mustang Clube tem auxiliado demais nos projetos sociais da cidade. “Durante esses três anos de parceria com o Mustang Clube, ficamos felizes em promover ações e encontros para ajudar as instituições sociais e reunir os que amam carros”, comentou Rogério.

Doação de cobertores para a FAS

A Fundação de Ação Social (FAS) recebeu 125 cobertores do Mustang Clube. Os cobertores foram adquiridos pelo clube com recursos arrecadados com a venda do calendário 2023, que teve Curitiba como tema em função do aniversário de 330 anos da cidade (29 de março).