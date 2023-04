O Hoodoo Gurus saiu das praias da Austrália para conquistar o mundo nos anos 80 e 90. Seu rock australiano conquistou principalmente os surfistas da época, e ao lado de nomes como Spy vs. Spy, Australian Crawl e Gang Gajang, os Hoodoo Gurus se sagraram no Brasil como uma das bandas mais populares do rock australiano da época. Após 26 anos, eles voltam ao país com sua formação original e com a turnê que celebra seus 40 anos de carreira. Com realização da Prime e Chantilly Entertainment, o Hoodoo Gurus faz uma escala em Curitiba no sábado, dia 15 de abril, em única apresentaçãono White Hall Jockey Eventos (R: Dino Bertoldi, 740), a partir das 22horas, com seus grandes sucessos e com direito a convidado especial, os catarinenses do Dazaranha.

Composta por Dave Faulkner, Nik Reith, Brad Shepherd e Richard Grossman, a banda nasceu em 1981, em Sydney, e em meados dos anos 80 se tornou globalmente popular com os álbuns “Mars Need Guitars!”, “Blow Your Cool!” e “Magnum Cum Louder”. Em 1998 o grupo fez uma pausa, retomando os trabalhos em 2003.

Em março do ano passado, o Hoodoo Gurus lançou seu décimo álbum de estúdio, “Chariot of The Gods”. O disco é o primeiro em doze anos e consegue uma proeza: manter a identidade dos músicos, com a sonoridade que tornou a banda famosa e letras reflexivas sobre temas presentes na nossa sociedade. Sobre o novo álbum, o vocalista e líder da banda Dave Faulkner declarou: “Os últimos anos foram frustrantes e estressantes para todos, mas, para o Hoodoo Gurus, essa nuvem escura teve um forro de prata. Forçado a confiar em nós mesmos em vez do mundo exterior para validação, houve um renascimento criativo dentro da banda que resultou em uma série de singles e um novo álbum. O mais importante de tudo, os laços musicais entre nós quatro nunca foram tão fortes. Quando as discussões são todas sobre quais músicas estamos tristes por ter que deixar de fora do disco, isso é um ótimo sinal”.

“Chariot of The Gods” já é um clássico do grupo – 14 faixas (17 na edição deluxe em vinil duplo), que apresenta o lirismo já conhecido da banda e a composição incomparável colocada em um estilo distintamente australiano.

Para o show na capital paranaense, o público pode esperar do Hoodoo Gurus, além de canções do novo trabalho, muitos hits da carreira como “Come Anyway”, “1000 Miles Away”, “What’s my Scene”, “Bittersweet”, entre outras.

Além deles, outro grande nome da surf music vai completar essa noite especial.Com muita percussão, o toque característico do violino e letras que representam o melhor da cultura de Florianópolis, o Dazaranha éformado pelos músicos Chico Martins, Moriel Costa, Gerry Costa, Fernando Sulzbacher, Adauto Charnesky e JC Basañez. A banda viu seu trabalho extrapolar as barreiras geográficas catarinenses, com o sucesso “Vagabundo Confesso” (1998), gravado por diversos cantores. O manezinho Guga Kuerten também fez questão de cantá-la em um comercial de uma empresa de celulares, veiculado nacionalmente. Mas os músicos comprovaram não ser uma banda de um sucesso só. Cultuado até hoje pelos fãs de diferentes gerações, o primeiro disco, “Seja Bem Vindo”, sempre é lembrado nos shows, tanto pelo público, quanto pelos músicos. Nesta trajetória de sucesso, ainda estão as composições dos discos que seguiram: “Tribo da Lua” (1998), Nossa Barulheira (2004), Paralisa (2007), DVD Dazaranha (2010), Daza (2014), Afinar as Rezas (2016) e Catarina (2019). A banda também gravou um DVD ao vivo com a Camerata Florianópolis, comemorativo aos seus 25 anos de carreira. O Dazaranha gravou o hit “Deixa Acontecer” em parceria com Vitor Kley, ambos artistas são da mesma gravadora Midas Music.

Os ingressos estão à venda através do site www.blueticket.com.br e custam a partir de R$110,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. PISTA – a partir de R$110,00 (meia-entrada) + taxa adm/ ÁREA VIP – a partir de R$190,00 (meia-entrada) taxa adm. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD). Clube Gazeta tem 50% de desconto na compra do ingresso. INGRESSO SOCIAL – doares de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento e as doações serão recebidas por entidades específicas a serem cadastradas e definidas. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

SERVIÇO:

HOODOO GURUS

Banda convidada: DAZARANHA

Realização: Prime e Chantilly Entertainment

Quando: 15 de abril de 2023 (Sábado)

Local: White Hall Jockey Eventos (R: Dino Bertoldi, 740)

HORÁRIOS: a partir das 22horas

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do festival.

Forma de Pagamento: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard.

Vendas: Online: www.blueticket.com.br e através dos e nos postos de venda credenciados conforme divulgação oficial

Classificação etária: De 16 a 18 anos acompanhados de um responsável maior de 18 anos. De 14 a 16 anos podem acessar ao evento apenas acompanhados do responsável legal. Abaixo de 14 anos só acessam o evento com os pais.

Informações para o público: @maisumadaprime ou www.blueticket.com.br .