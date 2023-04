Que o prefeito Rafael Greca curte responder demandas de seguidores nas redes sociais isso todos já sabem. Aqui na Tribuna, inclusive, já foram alguns “causos” entre o prefeito e moradores que cobravam melhorias na cidade pelas redes sociais. A novidade da vez é que o prefeito encarou cinco ligações de moradores que entraram em contato com o 156 para fazer alguma reclamação ou pedido de melhoria para a cidade. O canal 156 é o telefone que concentra vários serviços disponíveis em Curitiba como reclamações, pedidos, entre outros.

Greca atendeu as ligações ao visitar o novo espaço de operação da Central 156 de atendimento e informações ao cidadão, localizado no Instituto das Cidades Inteligentes (ICI). “Vocês são os olhos e ouvidos do prefeito, o atendimento é admirável, o que reflete na qualidade de vida em Curitiba “, destacou Greca.

Reclamações direto com o prefeito!

No encontro o prefeito Rafael GReca atendeu cinco ligações e conversou com os moradores da cidade. “Aqui é o Rafael Greca, o prefeito. Hoje estou atendendo no 156, em que podemos lhe servir?”, perguntou.

Todos os dias a Central recebe cerca de 4 mil ligações e com o novo espaço foram ampliados em 20% os postos de trabalho, passando a contar com 48 posições de atendimento, seis bancadas a mais que o anterior, e 194 m² divididos entre o espaço da operação e sala da supervisão, cerca de 50 m² a mais que o antigo ambiente

“Os nossos colaboradores estão mais bem acomodados, com isso ficam mais dispostos para o atendimento. Estamos investindo na melhor qualidade de atendimento ao cidadão”, declarou o presidente do ICI, Maurício Gonçalves Pimentel.

Greca atendeu cinco ligações de curitibanos no 156. Foto: Divulgação/SMCS.

39 anos de 156

O serviço, que completou 39 anos em fevereiro, foi criado em 1984 para reduzir as filas no balcão de atendimento da Prefeitura e desde 1999 passou a ser gerenciado pelo ICI. Ao longo dos anos passou por diversas inovações tecnológicas, que permitem seu funcionamento 24 horas por telefone, chat, portal e aplicativo, além do uso de inteligência artificial (IA).

Com a mudança, as equipes do atendimento especializado (saúde, finanças e trânsito) e da Central 156 passam a ocupar o mesmo espaço com bancadas, cadeiras e equipamentos certificados, ampliando o cumprimento dos parâmetros das normas regulamentadoras.

