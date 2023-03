Um vídeo nas redes sociais que mostra um homem acariciando uma capivara no Parque Barigui, em Curitiba, despertou a ira do prefeito Rafael Greca e de vários curitibanos que condenaram a atitude do homem. Tida como um símbolo de Curitiba, a capivara é um roedor selvagem e que não deve ter contato com os humanos, apesar de terem uma cara simpática demais. “Isso NUNCA se faz”, disse Greca nas redes sociais.

+Leia mais! Seis momentos hilários em que as capivaras roubaram a cena em Curitiba

No vídeo o homem aparece acariciando o roedor de forma bem “confiante”, passando a mão no rosto da capivara até que ela deita. Em outro momento o homem pega a pata do animal e ressalta suas características de “boa nadadora”.

Placas instaladas no Parque Barigui alertam para o perigo de se aproximar das capivaras.

O vídeo gerou repercussão e entre os comentários está Rafael Greca, prefeito de Curitiba: “Isto NUNCA se faz pq animais selvagens podem se sentir ameaçados e se enfurecer. Ou então transmitir zoonoses. São para serem vistos”, brigou o prefeito Rafael Greca nas redes sociais.

Sem seguida vários comentários sobre a fala do prefeito, inclusive com pedidos para mais segurança no parque mais famoso de Curitiba. “Rafael Greca mande aumentar a segurança. Tem pessoas que acham que são os donos do mundo. De onde saiu esse sujeito? Nunca vi uma coisa dessas”, disse uma mulher.

“Isso NUNCA se faz”, alertou o prefeito. Foto: Reprodução/Tribuna do Paraná.

“Concordo totalmente… Tem uns tolos que confundem certas coisas e invadem o espaço dos animais sem se quer avaliar a irracionalidade do bicho”, disse outro internauta.

Já outros internautas viram a atitude do prefeito como exagerada. “Se fossem perigosos estavam no zoológico, dentro de uma cela e não no parque solto em meio as pessoas. Se você quer ajudar faça algo em prol as pessoas e não cagar argumentos falhos”, disse.

A carregar…

Veja que incrível