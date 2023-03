Depois do pastel da Graça no Boa Vista e do crepe do Irineu no Cabral, chegou a vez dos terminais de ônibus da região Sul de Curitiba. A alimentação, seja no Pinheirinho, Boqueirão, Campo Comprido, Portão, Sitio Cercado e outros, costuma gerar um grande vai e vem de pessoas indo para diferentes destinos. Entre os destaques da galera que costuma se alimentar nos terminais de Curitiba está a gloriosa coxinha do Carmo. Uma iguaria apreciadas por um público fiel e bom de garfo.

Aliás, foi no boca a boca que a coxinha do terminal do Carmo ganhou fama de ser uma das melhores de Curitiba. Crocante, sequinha e super recheada, a coxinha é o carro chefe da lanchonete que está no local há 31 anos.

>>> Coxinha do Carmo é iguaria procurada por milhares de curitibanos

Coxinha do Carmo

David Almeida Silva, ao lado do pai Paulo, comanda o espaço diariamente. Além deles, outros funcionários demonstram agilidade e ótimo astral para lidar com o público. Um dos funcionários é o Peninha, o mais novo contratado. “Aqui é uma loucura, coxinha sem parar. Estou há um mês e estou muito feliz. A gente vende aqui dentro e fora do terminal”, disse o simpático atendente que atua ao lado do dinâmico Wellington.

David é o cara que comanda o espaço diariamente. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A lanchonete do Terminal do Carmo tem uma particularidade que foi importante no período mais crítico da pandemia. Uma grade separa o comércio com a parte externo do terminal, ou seja, não é preciso pagar a passagem para comer a coxinha. “A venda fora do terminal ajudou muito na pandemia, mas vende mais dentro do terminal. A média de venda chega a 500 por mês. Acredito que a nossa tem um custo benefício muito bom, pois o preço ajuda. As outras coxinhas podem ser melhores, mas são mais caras”, comentou David. O preço da coxinha é R$ 6,50.

“Aqui é uma loucura, coxinha sem parar”, garantiu Wellington. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O interesse pelo salgado e pelo status de melhor coxinha da região Sul de Curitiba pode ser verificado pela procura de curitibanos e turistas. Mayara Barbosa, 29 anos, é fã do salgado, e indicou aos amigos a lanchonete. “É a melhor de todas. O gosto é diferente, não é gordurosa. Como ao menos há 10 anos, e quando passo aqui no Carmo, aproveito. É um almoço, e indico sempre. Levo para casa, pois meu filho adora”, relatou Mayara.

“É a melhor de todas”, garantiu a cliente Mayara Barbosa. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Confira nesta sexta-feira mais uma dica boa de alimentação nos terminais de Curitiba. Uma dica: desta vez á algo mais saudável!

