Iniciadas em junho do ano passado, as obras de revitalização da Orla de Matinhos já modificaram a paisagem em diferentes pontos e balneários do município. As mudanças, que podem ser conferidas de perto por quem visita o Litoral do Paraná, também chamam a atenção em postagens feitas na internet.

Em uma publicação feita neste sábado (15), pela página Matinhos Agora, no Facebook, é possível conferir a diferença no Balneário Flamingo. Nas imagens gravadas em 2022 o mar avança forte sobre as pedras, chegando até a avenida e as casas.

Já no vídeo de 2023, fica evidente a transformação urbanística da orla, com a faixa de areia alargada, avenida beira-mar com novo asfalto e ciclovias. O local, que ainda está em obras, também deve receber a instalação de bancos e o plantio de vegetação.

As mudanças agradam moradores e visitantes, que fazem elogios em comentários na postagem. “Lembro quando o mar já estava chegando nas casas, agora olho e vejo o mar longe. Nossa, é gratificante para as pessoas que têm as casa à beira-mar, tomara que fique assim por muitos anos, está tudo muito lindo. Parabéns, que Deus e a natureza conservem sempre assim”, escreveu uma seguidora da página. “Meu quintal de casa está ficando lindo”, completou outra pessoa, em mais um comentário.

Andamento das obras

Em abril deste ano, a recuperação da orla de Matinhos entra em uma nova etapa de obras. Neste mês estão previstos trabalhos para a urbanização do trecho entre a rua das Sereias e o Mercado do Peixe. Já as intervenções de microdrenagem devem começar em maio.

Também em abril, serão realizadas ações como o plantio de espécies nativas da região, o calçamento em paver e petit pavet, o assentamento de meio-fio, os estacionamentos em concregrama, a pavimentação, a melhoria na pista de rolamento da Avenida Atlântica, a instalação de bancos e lixeiras e a colocação de iluminação em LED.

Revitalização em duas etapas

A revitalização da orla de Matinhos teve início em junho de 2022 e está sendo feita em duas partes, que totalizam mais de R$ 500 milhões de orçamento. A etapa inicial tem o valor de R$ 314,9 milhões, e inclui serviços como o de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico, canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem.

O objetivo das obras é reduzir os impactos causados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e fenômenos naturais – como chuvas fortes e ressacas – que assolam o Litoral e comprometem a infraestrutura urbana, turística e de lazer.

Nesta etapa inicial, as intervenções estão sendo realizadas pelos 6,3 km entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. A segunda fase, que ainda não tem data prevista, pretende recuperar o trecho de 1,7 km entre os balneários Flórida e Saint Etienne. As obras também vão incluir a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.



Veja que incrível