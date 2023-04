Em abril, a recuperação da orla de Matinhos entra em uma nova etapa de obras. A previsão é que a urbanização do trecho entre a rua das Sereias e o Mercado do Peixe comece a ser realizada a partir do dia 11. As intervenções de microdrenagem devem começar em maio – essa foi a única fase ainda não iniciada, para evitar transtornos aos turistas e moradores durante a temporada de verão.

Também em abril, serão realizadas ações como o plantio de espécies nativas da região, o calçamento em paver e petit pavet, o assentamento de meio-fio, os estacionamentos em concregrama, a pavimentação, a melhoria na pista de rolamento da Avenida Atlântica, a instalação de bancos e lixeiras e a colocação de iluminação em LED.

O diretor de Saneamento Ambiental do Instituto Água e Terra (IAT), José Luiz Scroccaro, reforça a perspectiva das obras. “Vamos dar início ao paisagismo da Orla e à microdrenagem, entrando de vez na fase final da revitalização de Matinhos. Queremos entregar neste ano todas as estruturas marítimas, como os guias-correntes, headlands e o espigão, e também essa parte urbanística. Assim, para o ano que vem, ficaria apenas a conclusão da microdrenagem”.

Por causa das intervenções, algumas ruas da região vão ser interditadas. A Orla próxima à Praia dos Pescadores ficará bloqueada entre 11 de abril e 8 de julho; o trecho do Mercado do Peixe, entre 12 de junho e 29 de julho; e a Rua das Sereias e proximidades, entre 19 de junho e 15 de agosto.

Processo de drenagem

Diversas intervenções na orla de Matinhos estão previstas para abril. Foto: Divulgação / Alessandro Vieira/CC

A microdrenagem também foi escalonada, e tem previsão de início no dia 15 de maio, na rua Ponta Grossa. Na sequência, as obras vão se concentrar na Avenida Atlântica, no trecho entre as ruas Ponta Grossa e Antonina, entre 9 de junho e 7 de julho; no trecho entre as ruas Antonina e Ceciliano Tavares da Avenida Atlântica, entre 10 de julho e 28 de julho; e na rua Paranaguá, de 31 de julho a 7 de agosto. Depois da finalização do cronograma, os trabalhos vão avançar para outras vias.

As intervenções de macrodrenagem começaram em junho de 2022, e estão com 41% dos trabalhos concluídos. As obras estão sendo realizadas pelos 1,5 km do Canal da Avenida Paraná, no bairro do Tabuleiro, em Caiobá. O projeto pretende deixar o canal com sete metros de largura, em concreto formatado como um U (na base e nas laterais), aumentando a velocidade do escoamento e reduzindo o nível de alagamento.

Panorama das obras

A revitalização da orla de Matinhos foi dividida em duas etapas. | Foto: Alessandro Vieira/CC

A revitalização da orla de Matinhos está sendo feita em duas partes, que totalizam mais de R$ 500 milhões de orçamento. A etapa inicial tem o valor de R$ 314,9 milhões, e inclui serviços como o de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico, canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem.

O objetivo das obras é reduzir os impactos causados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e fenômenos naturais (como chuvas fortes e ressacas) que assolam o Litoral e comprometem a infraestrutura urbana, turística e de lazer.

Nesta etapa inicial, as intervenções estão sendo realizadas pelos 6,3 km entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. A segunda fase, que ainda não tem data prevista, pretende recuperar o trecho de 1,7 km entre os balneários Flórida e Saint Etienne. As obras também vão incluir a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.