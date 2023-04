O domingo (2) de muito trabalho para as equipes do Corpo de Bombeiros, com busca por desaparecido, atendimento a afogamento e resgate de corpos encontrados em cidades do Litoral do Paraná e da Região Metropolitana de Curitiba.

Na Baía de Paranaguá, na região da Ponta do Ubá, o corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo, por pessoas que andavam de jet ski. Os turistas colocaram o corpo em uma lancha e depois informaram os bombeiros.

O helicóptero Falcão 04 da Polícia Militar e uma moto aquática foram deslocados para ajudar no resgate. O Falcão guiou a embarcação em direção à Paranaguá até encontrar a moto aquática, que continuou conduzindo a lancha. O corpo ainda não foi identificado e está aguardando no Instituto Médico-Legal (IML).

Desaparecido na Ilha do Mel

As buscas pelo jovem que desapareceu no mar na Ilha do Mel, no município de Pontal do Paraná, neste domingo (2), foram finalizadas no fim da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos de procura vão continuar nesta segunda-feira (3).

O rapaz, de 19 anos, estava subindo a trilha do Farol com a família e, na descida, entrou em um caminho com mata fechada que leva às pedras. Ele ficou em uma pedra e, com o agito do mar, foi derrubado por uma onda.

Em rio de Guaratuba

O corpo de uma vítima, também do sexo masculino, foi encontrado neste domingo no rio Uguaçu-mirim, em Guaratuba, também no Litoral do Paraná. O corpo estava decapitado e foi entregue à polícia. Os bombeiros não têm mais informações sobre o caso.

Afogamento na RMC

Na Lagoa Azul, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), uma pessoa entrou na água às 13h e não retornou. A ocorrência de afogamento foi registrada às 15h30. O corpo foi encontrado e está aguardando no Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).

