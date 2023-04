Um jovem de 19 anos caiu no mar e desapareceu na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná, neste domingo (2), por volta das 11h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero Falcão 04 da Polícia Militar do Paraná e uma moto aquática de Paranaguá fazem buscas pelo rapaz.

Ainda segundo os Bombeiros, o rapaz subia a trilha do Farol com os familiares e, na descida, entrou em um caminho com mata fechada, que dá acesso às pedras. Ele ficou em cima de uma pedra e, devido ao mar mexido, foi derrubado por uma onda.

O primo da vítima subiu a trilha novamente para buscar ajuda, mas quando olhou para trás já não encontrou mais o jovem. Logo após o acidente, os guarda-vidas da Praia de Fora também atuaram nas buscas, contornando o morro com o uso do pranchão.

Vítimas de afogamento

Essa não é a primeira vez neste ano que uma pessoa cai no mar na Ilha do Mel. Em janeiro, um caso de afogamento foi registrado após uma queda no Morro da Cruz.

O Litoral do Paraná também apresenta altos índices de afogamentos. Entre os dias 17 de dezembro de 2022 e 29 de janeiro de 2023, durante a temporada Verão Maior Paraná, o Corpo de Bombeiros contabilizou mais de mil salvamentos nas praias.

