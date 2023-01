Um homem morreu afogado neste domingo (14), na Ilha do Mel, litoral do Paraná. Essa é a sétima vítima fatal por afogamento desde o início da Operação Verão Maior, do governo estadual.

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a procura pelo corpo teve início no começo da tarde. Guarda-vidas, helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e uma moto aquática participaram da ação. Menos de uma hora após o início da atividade, o corpo foi localizado sem vida.

O Departamento de Comunicação dos Bombeiros ainda vai informar mais sobre o caso, possivelmente relatando a idade e local exato onde o corpo foi localizado, sendo nas proximidades da costa do Morro do Sabão.

Essa foi a sétima morte por afogamento desde o início da Operação em dezembro de 2022. As ocorrências ocorreram em Paranaguá, Caiobá, duas Matinhos e duas vítimas em Guaratuba.