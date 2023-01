Um salvamento chamou atenção de quem estava no Balneário Nereidas II, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Um homem de 73 anos foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros com suspeita de infarto agudo no miocardio. O salvamento ocorreu em via pública e contou com a ajuda do helicóptero Falcão.

Segundo os Bombeiros o salvamento ocorreu no final da tarde de sábado (14), por volta das 18h35. A vítima, um homem de 73 anos, estava se queixando de torácica e sudorese.

A equipe que prestou atendimento, que tinha cerca de 10 profissionais, realizou a aplicação de oxigênio e acionou o time do helicóptero Falcão, que chegou e prestou uma avaliação médica. Logo depois a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro da cidade.

O atendimento ocorreu com apoio de três viaturas e a aeronave do BPMOA, envolvendo, ao todo, 10 profissionais.

