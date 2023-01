A sorte sorriu para um bolão feito com 90 cotas em Curitiba. O prêmio estava acumulado em R$ 33 milhões e, como ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2555, o valor saltou para R$ 42 milhões no sorteio desta quarta-feira (18)

O sorteio da Mega-Sena rolou neste sábado e os números da sorte você por conferir aqui.

A aposta para este bolão foi grande, com 8 números, o que rendeu para o bolão uma premiação total de R$ 196,2 mil. Aa aposta da sorte fio feita na lotérica Mocelim, no bairro Capão da Imbuia. Veja os detalhes da aposta abaixo:

Mega Sena 2555

Cidade Local Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA MOCELIN 8 Não Bolão 90 R$196.285,50

Quina no Paraná

Além do bolão de Curitiba outras quatro apostas simples faturaram uma fatia da Quina da Mega-Sena. Veja abaixo a listagem completa:

Cidade Local Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMBE/PR LOTERICA JAPURA 6 Sim Simples 1 R$65.428,68 ENGENHEIRO BELTRAO/PR LOTERICA BELTRAO 6 Não Simples 1 R$65.428,68 FOZ DO IGUACU/PR LOTEFOZ 7 Não Simples 1 R$130.857,36 SANTA INES/PR LOTERICA SANTA INES 6 Não Simples 1 R$65.428,68

A Mega-Sena para prêmios milionários para quem acertar 6 números sorteados. É possível ainda ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples da Mega Sena custa R$ 4,50 e, quando mais números jogar, mais chances têm de ganhar. O bolão que faturou a quina da Mega, por exemplo, investiu num jogo com 8 números, o que custa R$ 126. O máximo de aposta é 20 números, o que custa R$ 174 mil.

