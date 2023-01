Domingo é dia de pegar a estrada para quem precisa voltar aos compromissos nesta semana que se inicia. Com as férias coletivas e da criançada, muitos curitibanos aproveitaram o dia de hoje para voltar para a capital, mas qual é o melhor horário para voltar? Veja aqui na Tribuna como está o movimento em tempo real neste domingo na BR-376 e BR-277!

Trânsito na BR-277

O trecho que liga Curitiba ao litoral do Paraná está com transito livre no sentido Curitiba, com tempo de viagem aproximado de 1h08min. Lembrando que há desvios nos quilômetros 41 e 39 da BR-277 por causa de deslizamentos. Equipes trabalham no local. Aliás, você ficou sabendo deste vídeo polêmico das equipes que estão trabalhando lá?

BR-376

Segundo a concessionária que administra o trecho o fluxo na manhã deste domingo na BR-376 segue com congestionamento pontuais, causados por falha em veículos ou acidente sem gravidade. Atenção para o tempo chuvoso na rodovia, o que exige cuidado e atenção redobrada dos motoristas.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter

Veja que incrível!