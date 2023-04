As intervenções no novo viaduto de São José dos Pinhais, na BR-376, na Região Metropolitana de Curitiba, avançaram no mês de março. Todas as vigas de concreto foram finalizadas no canteiro. O trabalho está sendo executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Também está em desenvolvimento a recomposição de 350 metros do asfalto da Rua Planalto. O serviço não estava previsto, mas foi inserido no projeto por causa da implantação da drenagem no viaduto do Bradesco (como é popularmente conhecido).

De acordo com os dados mais recentes, a obra no viaduto está 17,10% concluída. Os serviços de drenagem de obras e arte corrente são os mais avançados, com 64,73% dos trabalhos prontos.

Menos congestionamento

Atualmente, o viaduto do Bradesco é uma das obras mais importantes em execução em São José dos Pinhais. O trabalho é custeado pelo Governo do Paraná, e apresenta um investimento de R$ 33.639.768,42. O projeto foi elaborado pela prefeitura da cidade e doado ao DER/PR para a execução. A previsão de entrega é em outubro de 2023.

Para evitar os congestionamentos e garantir mais segurança aos usuários, o projeto propõe a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias, na altura das ruas Joinville e Alameda Bom Pastor.

A região tem frequentes congestionamentos, principalmente na alta temporada. A obra do viaduto vai trazer mais rapidez de acesso aos bairros para moradores e agilizar o deslocamento dos motoristas rumo a Curitiba ou Santa Catarina.

