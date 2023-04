A avenida principal de Antonina, no Litoral do Paraná, vai ser palco do 3º Encontro de Fuscas da cidade, neste domingo (16). Um evento que recebeu, na última edição, cerca de 300 carros e que deve superar a marca este ano. “Estamos esperando mais de 400 fuscas vindos de todo o estado”, afirma um dos organizadores do evento, Enzo Gouvea Nicastro, que faz parte também do Movimento Viva + Antonina.

LEIA MAIS – Cinco programas para quem não quer ficar em casa no fim de semana

Para esta edição, uma área maior foi reservada e um trecho da Avenida Carlos Gomes da Costa vai ser interditado para o trânsito. A expectativa da prefeitura é que duas mil pessoas, entre moradores e visitantes, participem do evento. “Teremos 10 food trucks, todos os restaurantes da avenida vão estar abertos para receber o público, com policiamento, tudo muito seguro”, conta Thiago Afonso de Souza, Secretário Municipal de Turismo.

VIU ESSA? Linhas Interbairros II e III deixam de aceitar dinheiro em Curitiba. Só no cartão!

O encontro vai contar também com a apresentação de quatro bandas durante todo o dia. “A previsão do tempo está favorável, sem chuva e com temperaturas bem agradáveis, ótimo para um passeio no litoral com a família”, convida Enzo.

Foto: Divulgação

LEIA AINDA – Novo bar em Curitiba tem chope a R$ 9, pastel com carne de arraia e preço bom

Serviço

3º Encontro de Fuscas de Antonina

Data: domingo, 16 de abril

Horário: das 9h às 18h

Local: Avenida Carlos Gomes da Costa, Antonina

Veja que incrível