Linhas Interbairros II e III passarão a ter pagamento exclusivo por cartão a partir de sábado (15), em Curitiba. Segundo a Urbs, a medida envolve as linhas 020-Interbairros II (horário), 021-Interbairros II (anti-horário) e 030-Interbairros III.

A tarifa pode ser paga por cartão-transporte da Urbs e também cartões de débito e crédito, já que todas as linhas da capital contam com essa funcionalidade, desde abril de 2022. O cartão já é opção de pagamento da maioria 80 mil dos passageiros/dia destas linhas. Somente 5,22% pagam com dinheiro.

Praticidade

Desde março de 2020, a Urbs vem ampliando o número de linhas que aceitam exclusivamente cartão como pagamento, processo que foi acelerado em 2022. Hoje, das 242 linhas de Curitiba, 239 só aceitam pagamento com cartão (já incluindo as três que vão migrar no próximo sábado).

Considerado mais prático e seguro, o cartão ajuda a dar velocidade no embarque, além de diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, o que inibe assaltos e roubos.

“Até a segunda quinzena de maio, terminamos o projeto. As últimas linhas a migrarem serão as Interbairros IV, V e VI”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

A exclusividade do cartão vale quando a passagem é paga dentro do veículo. Nas estações-tubo e terminais, o pagamento continuará a ser realizado por dinheiro e cartões.

Agendamento

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita. Para fazer o cartão, o usuário deve agendar atendimento e depois comparecer nas unidades da Urbs nas Ruas da Cidadania.

Fazer o cartão é rápido e fácil. É necessário levar ao local de atendimento documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Todas as unidades trabalham das 12h30 às 18h30 em dias úteis.

