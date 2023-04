Os dois sentidos da Avenida República Argentina, na região do bairro Água Verde, em Curitiba, vão ser bloqueados nesta terça-feira (11). Segundo a prefeitura de Curitiba, o bloqueio ocorre no trecho entre a Avenida Iguaçu e o Terminal do Portão, até às 16h30. A interrupção no trânsito acontece para a organização de fios e cabos aéreos instalados nos postes, que será realizada pela Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Apenas nesta manhã, um caminhão retirou 300 quilos de cabos irregulares de algumas quadras da República Argentina.

Neste trecho, os bloqueios devem ocorrer de forma gradual, quadra a quadra, conforme o avanço da operação. A prioridade é a retirada do cabeamento ocioso e a eliminação da fiação solta. Os bloqueios ocorrem apenas nas pistas lentas e não afetam a canaleta do transporte coletivo.

A operação de retirada e organização de fios conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba, por intermédio das secretarias municipais de Obras Públicas (Smop), do Urbanismo (SMU) e de Defesa Social e Trânsito (SMDT).

Plano de Ação

As intervenções fazem parte de um plano de ação de organização do cabeamento aéreo e de retirada de fios irregulares em 14 endereços, entre os que já têm infraestrutura de cabeamento subterrâneo existente e os que integram os projetos Rosto da Cidade e Caminhar Melhor.

