O cerco criado para caçar os seis homens suspeitos de um assalto a banco em Antonina, no litoral do Paraná, já apresenta resultados. Os marginais ainda não foram presos, mas os carros que eles utilizaram para a fuga, bem como o dinheiro e demais itens roubados no assalto, já foram recuperados pela Polícia Militar do Paraná (PM).

Segundo a PM, até a noite desta segunda-feira já tinham sido recuperados mais de R$ 150 mil que tinham sido levados pelos marginais no violento assalto contra uma agência da Caixa Econômica Federal. A ação dos aconteceu após indivíduos armados invadirem a agência próximo do horário do fechamento, renderem um segurança e os funcionários.

Os assaltantes não chegaram ao cofre, mas levaram os valores dos caixas, além do revólver calibre 38 do segurança, cheques e celulares.

Cerco e bloqueio da BR-277

Assim que soube do roubo a bando, equipes do 9º e do 17º Batalhão da Polícia Militar, juntamente com policiais do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) e equipes de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 9º BPM começaram as buscas no entorno da cidade e região.

As agências locais de inteligência da PMPR identificaram que os suspeitos estariam em um veículo na BR-277, sentido Curitiba. Equipes do BPRONE se depararam com os assaltantes que abandonaram o veículo e fugiram pela região de mata da Serra, na rodovia federal.

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aereas (BPMOA) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também auxiliaram nas buscas. Além do valor recuperado, foram apreendidos ainda dois coletes balísticos usados pelos criminosos e dois carros utilizados na fuga.

Assaltantes foragidos

As equipes militares estaduais seguem atuando para identificar, localizar e prender os suspeitos do assalto.