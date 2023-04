Adolescente é alvo de operação policial após ameaçar massacre; Vídeo

Um adolescente de 14 anos foi alvo de uma ação da Polícia Civil no domingo (9), por ameaças nas redes sociais em que faria uma ataque na Escola Estadual Julia Cavassin, no Roça Grande, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Um simulacro foi apreendido na casa do menino.

Segundo a Polícia Civil, o jovem exibia foto de arma de fogo e criou uma página com o título “MASSACRE SE PREPARE JULIA CAVASSIN”. Após receber a informação, o delegado Felipe Boffo representou pela busca e apreensão na residência do menor. Diante da urgência que o caso exigia, o mandado foi expedido em menos de 24h.

Com a participação da Delegacia de Proteção a Mulher e a Vulneráveis da Cidade de Colombo e pela Delegacia do Alto Maracanã , a ação teve contou com dezenas de policiais que apreenderam os aparelhos celulares do adolescente, além de um simulacro que era utilizado nas publicações.

O menor foi ouvido na delegacia juntamente com o pai, e com a presença do vice diretor da escola. “As investigações irão continuar e a Polícia Civil reafirma o compromisso de evitar novos ataques e ameaças como aconteceu no triste episódio em Blumenau, em Santa Catarina”, disse o delegado Felipe Boffo.