Foi preso, na manhã desta quarta-feira (12), um dos suspeitos de ter participado do roubo contra uma agência da Caixa Econômica Federal em Antonina, no litoral paranaense. A Polícia Militar informou que a prisão ocorreu em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, durante operação conjunta das agências locais de inteligência (ALIS) e de equipes militares estaduais do 9º, 17º e 29º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a PM, o homem foi localizado quando tentava embarcar em um veículo de aplicativo. Ao receber voz de abordagem, segundo a PM, ele investiu e atirou contra a equipe policial, que revidou.

O indivíduo foi contido e acionado o socorro médico que o transferiu para um hospital da região. Ele permanece sob escolta policial até que receba alta e seja encaminhado para os procedimentos cabíveis.

E os outros cindo bandidos?

A Polícia informou que segue nos trabalhos de investigação para identificar, localizar e prender todos os envolvidos continuam.