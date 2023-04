Polícia bloqueia BR-277 nesta segunda-feira após assalto a banco em Antonina

Uma agência bancária da Caixa Econômica Federal foi assaltada na tarde desta segunda-feira (10), em Antonina, Litoral do Paraná. Na fuga, por volta das 16h30, suspeitos armados teriam seguido por uma rota na BR-277, sentido Curitiba, onde ocorreram disparos de tiros. Um cerco policial foi armado na região do Viaduto dos Padres, na altura do km 43, e a rodovia ficou totalmente interditada até por volta das 19h30.

Até por volta das 18h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não tinha confirmado se os tiros disparados ocorreram contra os suspeitos ou se foram tiros de alerta. Vários vídeos postados nas redes sociais mostram viaturas da Polícia Militar no local do Viaduto dos Padres.

Não há informações sobre motoristas feridos, nem sobre o paradeiro dos suspeitos. A PRF deve fazer um balanço da operação no final da ocorrência. “A informação que podemos repassar até o momento é que a rodovia está bloqueada e o bloqueio é por causa da ocorrência em Antonina. Bloqueio na BR 277, km 42, ambos os sentidos”, informou a PRF, por volta das 18h.

Também por volta das 18h, a Polícia Militar informou que a ocorrência ainda estava em andamento. Os policias desciam a Serra do Mar para interceptar a ocorrência em Antonina.

A BR-277, segundo os relatos nas redes sociais, registrava filas de veículos nos dois sentidos. A pista sentido Litoral, segundo a PRF, foi liberada por volta das 18h30. A pista sentido Curitiba começou a ser liberada por volta das 19h15.

Vídeos

Reprodução redes sociais

Assalto

Os suspeitos do assalto à agência da Caixa, em Antonina, teriam feito reféns. Há suspeita de que eles tenham levado malotes com dinheiro. O confronto na BR-277 foi com policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone). Há suspeita de que os homens tenham entrado em uma região de mata.

Leia nota completa da PRF

“Em Morretes/PR, na BR 277, km 42, em 10/04/2023 às 16:30 ocorreu interdição total da via, em ambos os sentidos, visando a segurança dos usuários que transitam pela rodovia, em virtude da realização de buscas pela PM e PRF a indivíduos que assaltaram a agência da Caixa Econômica Federal em Antonina e durante a fuga se evadiram na mata próximo ao km 42. Às 18h35 foi liberado o fluxo sentido litoral e às 19h15 sentido Curitiba“.

