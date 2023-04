Além dos prêmios principais de R$ 1 milhão, R$ 100 mil e R$ 50 mil, o Programa Nota Paraná, que é vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, também sorteou mais dez prêmios de R$ 10 mil, nesta segunda-feira (10). Os ganhadores são moradores de Curitiba e de outras seis cidades.

Os consumidores contemplados no sorteio do Nota Paraná do mês de abril são de:

Pinhais, bairro Alto Tarumã (final do CPF 430-53)

Bela Vista do Paraná, bairro Jardim Bela Vista II (final do CPF 059-30)

Curitiba, Centro (final do CPF 999-91)

Curitiba, bairro Cajuru (final do CPF 328-04)

Curitiba, bairro Bom Retiro (final do CPF 929-97)

Curitiba, bairro Alto da Glória (final do CPF 109-17)

Colombo, bairro Jardim Osasco (final do CPF 779-17)

Rio Crespo (RO), bairro Setor 03 (final do CPF 349-15)

Campo Largo, bairro Palmital (final do CPF 739-04)

Umuarama, bairro Zona V (final do CPF 469-27)

Os ganhadores podem conferir os bilhetes premiados pelo aplicativo ou site do Nota Paraná e fazer a transferência do valor para a conta cadastrada no programa.

Além desses prêmios e dos maiores valores e, ainda, dos 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay, foram realizados sorteios para as entidades sociais. Ao todo, são 1.679 instituições cadastradas no programa. Elas atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego e concorreram aos prêmios de R$ 20 mil e aos prêmios de R$ 100.

Como doar sua nota fiscal

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada.

Entidades premiadas com R$ 20 mil em abril:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sarandi – Centro, Sarandi

Associação das Damas de Caridade do Lar e Educandário São Vicente de Paulo – Centro, Lapa

Associação Maringaense de Apoio e Reintegração de Adolescentes (Amaras/Recanto Mundo Jovem) – Iguatemi, Maringá

Associação Lar Moisés – Vila Camargo, Curitiba

Associação de Capoeira Pedagógica (ACAPE) – Jardim Manaus, Foz do Iguaçu

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – José Carnelossi, Florestópolis

Associação Refúgio – Parque Residencial Ana Rosa, Cambé

Caritas Diocesana de Ponta Grossa – Vila Liane, Ponta Grossa

Fundação de Saúde Itaiguapy – Vila Residencial A, Foz do Iguaçu

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão – Área Urbanizada, Campo Mourão

